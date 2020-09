Regione Lazio: situazione al limite, spazio tra problemi principali (Di martedì 8 settembre 2020) Roma – “La situazione e’ ai limiti, non e’ di normalita’. Ci sono criticita’ importanti nei piccoli comuni come a Roma. Ho avuto incontri con comuni che hanno difficolta’ a riaprire e hanno le stesse problematiche dei grandi centri. Chiedo un pizzico di comprensione, ce la stiamo mettendo tutta”. Lo ha detto Michela Corsi dell’ufficio scolastico regionale, parlando nel corso di una seduta della commissione regionale Istruzione a proposito dell’inizio dell’anno scolastico 2020/21 in programma il 14 settembre. “Abbiamo telefonato a 725 scuole sul territorio parlando con tutti i dirigenti scolastici e cercando di capire le problematiche- ha aggiunto- Quello dello spazio e’ uno dei problemi principali”. Ma non c’e’ solo quello, ... Leggi su romadailynews

RegioneLazio : 'La Regione Lazio si impegna a pagare le spese legali nel procedimento per la morte di Willy. Non lasceremo da sola… - borghi_claudio : @RiccardoDiofebi @insistente_ @gilardisil Prego, buona lettura. - Agenzia_Dire : #WillyMonteiro, 21 anni, è stato ucciso a calci e pugni nella notte tra sabato e domenica. - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 08-09-2020 ore 18:45: VIABILITÀ DEL 8 SETTEMBRE 2020 ORE… - zangaridelbalzo : RT @RegioneLazio: 'La Regione Lazio si impegna a pagare le spese legali nel procedimento per la morte di Willy. Non lasceremo da sola la fa… -