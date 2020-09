Ragazzo down e di colore ucciso dalla polizia: stava mangiando (Di martedì 8 settembre 2020) Ragazzo down e di colore è stato ucciso dalla polizia sudafricana. L’ennesima morte che sta sollevando un gran polverone nel Sudafrica. Un Ragazzo con la sindrome di down e di colore stava mangiando un biscotto nel suo giardino. Si chiamava Nathaniel Julies, aveva 16 anni ed era seduto a gustarsi il dolcetto nel sobborgo di … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

sorrisobot : RT @marina_rot: @CaputaLuca Frecciarossa BO-MI, all’altezza di Rogoredo ragazzo sui 18 anni con sindrome di down che viaggia solo chiama la… - marina_rot : @CaputaLuca Frecciarossa BO-MI, all’altezza di Rogoredo ragazzo sui 18 anni con sindrome di down che viaggia solo c… - down_inthedumps : RT @eliscrivecose: Un ragazzo pestato a morte da quattro persone e l’opinione pubblica dovrebbe girarsi dall’altra parte o comunque guardar… - down_inthedumps : RT @aidalaverdadera: E riempirei di mazzate quel tuo nuovo ragazzo che è un coglione galatticoooo - grizwigga : RT @PePirlo_: @_Bitw_n_10 @Palvinismo1 Sickwolf, un ragazzo che nonostante sia down riesce a fare video e commentare le partite come una pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Ragazzo down Ragazzo down e di colore ucciso dalla polizia: stava mangiando Inews24 16enne down ucciso dalla polizia, rabbia in Sudafrica

(ANSA) – ROMA, 08 SET – Shock e indignazione in Sudafrica per l’uccisione da parte di due poliziotti di un 16enne con la sindrome di down. L’omicidio è avvenuto lo scorso 26 agosto ma dopo l’arresto d ...

Tanti applausi per l’Unione ma il Koper la beffa

Buone manovre in attacco e vantaggio alabardato nel primo tempo. Poi il pari nella ripresa e il 2-1 al 45’ TRIESTE Perdere non fa mai piacere, nemmeno se si gioca un’amichevole estiva, anche se contr ...

(ANSA) – ROMA, 08 SET – Shock e indignazione in Sudafrica per l’uccisione da parte di due poliziotti di un 16enne con la sindrome di down. L’omicidio è avvenuto lo scorso 26 agosto ma dopo l’arresto d ...Buone manovre in attacco e vantaggio alabardato nel primo tempo. Poi il pari nella ripresa e il 2-1 al 45’ TRIESTE Perdere non fa mai piacere, nemmeno se si gioca un’amichevole estiva, anche se contr ...