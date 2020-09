Professioni sanitarie, al via il test d’ingresso in 37 atenei (Di martedì 8 settembre 2020) Al via oggi, 8 settembre, ai test d’ingresso per le facoltà riguardanti le Professioni sanitarie. Oltre 72 mila candidati pronti ad affrontare i quesiti Partono questa mattina, 8 settembre, i test d’ingresso alle facoltà che riguardano le Professioni sanitarie. 22 in tutto le Professioni a cui circa 72500 (in calo rispetto all’anno scorso) candidati aspirano: da ostetricia a logopedia, fino ad arrivare alla più comune fisioterapia. Nonostante l’epidemia da Covid-19, 37 atenei interessanti hanno predisposto le aule in totale sicurezza in modo da consentire ai giovani aspiranti operatori sanitari di effettuare la prova. Prova che, come ogni anno, preoccupa gli studenti che dovranno rispondere quanto più ... Leggi su zon

