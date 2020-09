Pensioni anticipate 2020, Damiano a Salvini: stop propaganda su Quota 100 (Di martedì 8 settembre 2020) Le ultime novità in campo previdenziale vertono sulle ipotesi di provvedimenti che potrebbero vedere la luce nella prossima riforma delle Pensioni, il tavolo di confronto calendarizzato tra Governo e sindacati per l’8 settembre é stato rinviato al 25 settembre, mentre resta confermato quello del 16. Negli ultimi giorni si é parlato di un’uscita flessibille dai 62/63 anni con penalizzazione , ipotesi che ha provocato non poche reazioni anche tra i nostri lettori. Tra i politici vi é chi si continua a dirsi fiero della Quota 100 e ribadisce di essere disposto ad incatenarsi se la legge Fornero dovesse tornare, come il leader della Lega Matteo Salvini, e chi come Cesare Damiano, invita tutti a stare ‘con i piedi per terra’. La riforma Fornero non é purtroppo mai ... Leggi su pensionipertutti

identit12 : @ClaudioDurigon @massimobitonci Quali lavoratori emerito buffone!! Avete dato le pensioni anticipate agli statali (… - infoitinterno : Pensioni anticipate dai 63 anni nel 2021, ecco le categorie che dovrebbero rientrare nella proroga dell’APE - Alibaba656 : @EugenioCardi @poliziadistato Siamo in Italia e si vede. Questo ha distribuito pensioni anticipate, promette tagli… - Fabio_Pivetta : @econ101it @LegaSalvini Guardi le linko uno studio del sole 24 ore che spiega come l'impatto quota 100 non sia indo… - Fabio_Pivetta : @LegaSalvini Speriamo per dare un futuro ai giovani. Un pensionato a vita che smania per pensioni anticipate adesso… -