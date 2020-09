Omicidio Willy, spunta un quinto indagato: è un ragazzo di Velletri (Di martedì 8 settembre 2020) C’è un quinto indagato per la morte del 21enne Willy Monteiro Duarte. Si tratta di un giovane di Velletri, denunciato a piede libero per Omicidio preterintenzionale. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo era alla guida del Suv la notte tra il 5 e il 6 settembre, in cui fu commesso l’Omicidio di Willy, il giovane residente a Paliano e originario di Capo Verde, pestato a morte solo perché aveva cercato di difendere un suo amico dall’aggressione da parte di alcuni ragazzi. LA RICOSTRUZIONE DEGLI INVESTIGATORI Dalle indagini finora svolte, gli autori dell’Omicidio sarebbero quattro giovani, di età compresa tra i 22 e i 26 anni: Mario Pincarelli di 22 anni, Francesco Belleggia 23 ... Leggi su ilcorrieredellacitta

chetempochefa : Uno dei familiari degli arrestati per l’omicidio di Willy: 'In fin dei conti cos’hanno fatto? Niente. Hanno solo uc… - Corriere : Marco e Gabriele Bianchi sono seguaci del Mixed Martial Arts che ha le sue regole sull’uso della forza ma che i due… - Corriere : Willy ucciso a pugni da due fratelli. Il culto della violenza e le notti tra spaccio ... - Notiziedi_it : L’omicidio di Willy Monteiro Duarte e la negazione dell’umanità - neromalpelo : Mi ero perso l’omicidio di Willy, picchiato a morte per 20 minuti da quattro energumeni pompati. Anche non conoscen… -