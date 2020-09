Mercato Juventus, il procuratore è a Torino: si tratta la cessione (Di martedì 8 settembre 2020) Mercato Juventus- Come riportato dai colleghi di “Goal.com”, il fratello-procuratore di Higuain è arrivato a Torino per trattare la risoluzione del contratto del Pipita. Una buonuscita in favore dell’ex Napoli che consentirebbe ai bianconeri di liberarsi dell’oneroso ingaggio del centravanti argentino. Mercato Juventus, Higuain: rescissione dietro l’angolo, avventura in MLS? Come detto, nelle prossime ore potrebbe concretizzarsi l’addio ufficiale di Higuain ai colori bianconeri. Per il Pipita possibile nuova avventura in MLS nell’Inter Miami di Beckham. Leggi anche:Mercato Juventus, fari puntati sul gioiello del Milan: Paratici ci prova Ore calde e primi addii in casa Juve. Dopo la ... Leggi su juvedipendenza

