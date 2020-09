Mattarella accende la lampada di Loreto (Di martedì 8 settembre 2020) ANSA, - Loreto, ANCONA,, 08 SET - Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha acceso quella che da 22 anni è la lampada della preghiera per l'Italia, preghiera che in occasione dell'anno giubilare si ... Leggi su corrieredellosport

Avvenire_Nei : A Loreto Mattarella accende la lampada della pace nella Santa Casa - Avvenire_Nei : #8settembre A #Loreto #Mattarella accende la lampada della pace nella Santa Casa - FarodiRoma : Mattarella accende la lampada della pace a Loreto - iconanews : Mattarella accende la lampada di Loreto - MarioPlacidini : RT @TV2000it: #Natività diMaria, il Presidente #Mattarella accende la Lampada per la Pace al termine della Santa Messa nella Basilica di Lor… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella accende

Loreto (An), 8 set. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha acceso nella Basilica della Santa Casa di Loreto la lampada della preghiera per l'Italia, un rito che si ripete ...(Agenzia Vista) Loreto, 08 settembre 2020 Mattarella accende la Lampada per la Pace a Loreto Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato il Santuario Pontificio della Santa Casa di ...