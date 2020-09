Lutto nel mondo del calcio, morto il presidente di “Zemanlandia” (Di martedì 8 settembre 2020) Lutto nel mondo del calcio. È morto nella notte Pasquale Casillo, presidente del Foggia dei miracoli di Zdenek Zeman degli anni ’90. Aveva 71 anni e da tempo era malato di tumore, è deceduto nell’ospedale di Lucera, proprio a Foggia, dove era ricoverato. E’ stato il protagonista della nascita del termine “Zemanlandia”, riferito proprio al Foggia degli anni tra il 1989 e il 1994. Sono state scritte pagine indimenticabili in Serie A. Tra il 2002 e il 2004 è stato presidente anche dell’Avellino, infine nel 2010 è tornato alla guida del Foggia sempre con Zeman in panchina. Lutto nel mondo del calcio, addio ad un ex nazionale: fatale un arresto cardiaco, lascia moglie e ... Leggi su calcioweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nel Lutto nel mondo della medicina siciliana, è morto Luigi Pagliaro BlogSicilia.it Morto il professor Giancarlo Fantin, Unife in lutto

Un grave lutto ha colpito il mondo accademico ferrarese ... i decenti per il suo equilibrio e la sua grande professionalità. Nel dipartimento era diventato un punto di riferimento per la sua ...

Omicidio Colleferro, oggi l'interrogatorio di convalida per i 4 arrestati

Appariranno oggi davanti al Gip di Velletri i quattro ragazzi accusati della morte del 21enne Willy Monteiro Duarte, ucciso a Colleferro in una rissa sabato notte. Durante l'interrogatorio di convalid ...

