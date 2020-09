L'assassinio di Willy pretende una risposta pubblica (Di martedì 8 settembre 2020) L’assassinio di Willy Monteiro Duarte è straziante per le modalità in cui è avvenuto, per la giovane età della vittima e degli aggressori, e pone alla politica e alle istituzioni domande che esigono risposta, perché in queste ore di dolore e di commozione, angosciano i cittadini di ogni età, le madri e i padri come i figli. Riguardano il controllo del territorio, la solitudine delle forze dell’ordine, le ragioni per cui un gruppo di balordi violenti può agire indisturbato e tenere sotto scacco un’intera comunità, a pochi chilometri dalla Capitale. Scalmanati e esaltati conosciuti da tutti, con precedenti per lesioni e stupefacenti, davanti ai quali in troppi non osavano alzare lo sguardo.Arroganti, certi dell’impunità: l’aggressione ... Leggi su huffingtonpost

