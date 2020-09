Lampard e quella doccia con Mourinho, il retroscena: “Mi ha aperto gli occhi…” (Di martedì 8 settembre 2020) Nudi, un calciatore e un allenatore, a parlare di calcio sotto la doccia. Non una scena usuale. Ma, forse anche per questo, utile. Utile sicuramente a Frank Lampard, l’ex stella e ora allenatore del Chelsea, che nel corso del podcast High Performance ha raccontato un retroscena di tanti anni fa che ha coinvolto il suo allora tecnico José Mourinho. “Mi ha dato quello di cui avevo bisogno per fare bene. Un bello slancio per essere al top. A volte continuano a chiedermi di questo episodio. Immaginate la scena, io e Mourinho nudi sotto la doccia che parliamo però di calcio e cose molto serie mentre ci laviamo. Penso sia stata una cosa molto bella in realtà perché mi ha fatto capire un nuovo modo di approcciare all’allenamento da parte di ... Leggi su calcioweb.eu

