Il segreto anticipazioni: per Carolina e Pablo è tempo di addio (Di martedì 8 settembre 2020) In casa Mediaset da un momento all’altro potrebbe arrivare una decisione importante in merito alla collocazione de Il segreto. Gli ascolti della giornata di ieri hanno dimostrato che la soap non aiuta molto Pomeriggio 5 e che sarebbe meglio forse, mandare in onda prima del programma di Canale 5 Day Dreamer, visti gli ascolti, invece che relegare la soap turca solo al fine settimana! Mediaset ha qualche giorno di tempo per pensarci ma intanto, torniamo a Puente Viejo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama per la puntata di domani 9 settembre 2020. Che cosa succederà in paese? Abbiamo visto come i figli di Isabela sono andati molto vicini allo scoprire che Francisca vive nel padiglione ma alla fine il pericolo è stato sventato! E per il momento sembra essere fuori pericolo anche Pablo, ... Leggi su ultimenotizieflash

Notiziedi_it : Il Segreto, anticipazioni dal 13 al 19 settembre 2020: le conseguenze delle accuse di Pablo - infoitcultura : Il Segreto Anticipazioni 6 settembre 2020: Il Capitano Huertas perquisisce la Casona in cerca di Pablo! - infoitcultura : Il Segreto, anticipazioni dal 7 all'11 settembre 2020: la diserzione di Pablo - infoitcultura : Il Segreto Anticipazioni 7 settembre 2020: Don Ignacio si espone per salvare Pablo! - infoitcultura : IL SEGRETO, anticipazioni puntata di lunedì 7 settembre 2020 -