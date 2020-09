GF Vip, Matilde Brandi: “Il mio compagno non approva che partecipi” (Di martedì 8 settembre 2020) Matilde Brandi si prepara a partecipare al GF Vip di Alfonso Signorini e svela che il compagno Marco Costantini non approva la sua scelta. In un’intervista a DiPiù, la showgirl ha raccontato che il commercialista a cui è legata da moltissimi anni, non è molto entusiasta all’idea che lei varchi la porta rossa, entrando nel bunker di Cinecittà. Nonostante ciò Marco sosterrà Matilde Brandi nella sua avventura televisiva e mentre sarà via si prenderà cura delle loro figlie, le gemelle Aurora e Sofia che hanno 14 anni. “Come l’ha presa il mio compagno? Marco non è molto d’accordo – ha confessato la showgirl -. Lui è molto diverso da me. Non lavora nel mondo dello ... Leggi su dilei

