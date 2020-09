Fuori dal coro, nuova edizione con Mario Giordano: prima puntata dell'8 settembre 2020 (Di martedì 8 settembre 2020) Oggi martedì 8 settembre 2020, alle 21:30 ritorna Mario Giordano ad accendere il prime time di Rete 4 con una nuova edizione di Fuori dal coro. Approfondimenti e inchieste che saranno discusse in studio con gli interventi degli ospiti in studio e in collegamento.Nel primo appuntamento sarà messa l'attenzione sull'intervista al leader della Lega Matteo Salvini. Tra i temi in risalto l'attualità politica, economica e sociale, le prossime elezioni regionali, il referendum confermativo sul taglio dei parlamentari, la situazione contagi e la gestione dell’emergenza coronavirus. pubblicato su TVBlog.it 08 settembre 2020 12:48. Leggi su blogo

matteosalvinimi : GIORDANO: “GRAVISSIMO CHE IL GOVERNO SAPESSE DEL VIRUS DAL 12 FEBBRAIO E NON ABBIA FATTO NULLA. SILENZIO DI TV E GI… - CottarelliCPI : Oggi, 3 settembre 2020, è l’anniversario dell’assassinio del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e di sua moglie Em… - caritas_milano : Paesi e imprese del Nord si sono arricchite sfruttando doni naturali del Sud generando un debito ecologico. Chi p… - democraziait : @gruppa_voina Già. Oramai non si nascondono più. Ammazzano, massacrano e fanno quello che vogliono. NON DURERA' MO… - hirtaehyung : ch*n si è pure assunto fin troppe responsabilità sulla questione e non avrebbe nemmeno dovuto, lasciatelo fuori ad… -