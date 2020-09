Francia-Croazia, beffa Livakovic: autogol e 2-1 (VIDEO) (Di martedì 8 settembre 2020) Tutto da rifare per la Croazia che dopo aver assaporato il vantaggio di Lovren contro la Francia in Nations League, si ritrova all’intervallo sotto per 2-1. Tutto merito della rimonta iniziata da Griezmann, autore del momentaneo 1-1 prima del gol del vantaggio transalpino. Sugli sviluppi di un cross dalla destra, Martial in spaccata conclude, la palla termina sul palo prima e sulla schiena di Livakovic e in rete poi. Con un autogol la Francia chiude il primo tempo sul 2-1. Leggi su sportface

