Educare a una cittadinanza globale nella scuola (Di martedì 8 settembre 2020) L'intercultura è la chiave per rendere possibile e non conflittuale un'idea plurale di cittadinanza. La cittadinanza globale crea ponti per l'uomo planetario - come diceva Ernesto Balducci - e fa valere soprattutto l'umanità comune ai diversi popoli, che crea tra loro dialoghi, accordo, scambi, convergenze, sia pure dentro un processo difficile, non lineare e complesso. L'epoca contemporanea che è postmoderna, globalizzata, multiculturale, planetaria, assegna ad ogni soggetto, in quanto (...) - Istruzione / scuola, Integrazione, cittadinanza Leggi su feedproxy.google

AndreaBiferi : @rio_vela Pensassero a garantirgli una carriera. Poi de Europei e Mondiali da iocà ne avrà occasione, ma prima face… - GiusPecoraro : RT @Terra_Pianeta: Quindi un orso ritenuto aggressivo e 'capace di educare all'aggressività i suoi simili' merita di essere ucciso Apperò!… - __mtuan93__ : RT @Terra_Pianeta: Quindi un orso ritenuto aggressivo e 'capace di educare all'aggressività i suoi simili' merita di essere ucciso Apperò!… - sonietta881 : @FabioQanon I cinesi non mi stanno particolarmente simpatici , ho una figlia di quasi 30 e noto nei suoi coetanei i… - lore944 : RT @Terra_Pianeta: Quindi un orso ritenuto aggressivo e 'capace di educare all'aggressività i suoi simili' merita di essere ucciso Apperò!… -

Ultime Notizie dalla rete : Educare una Custodia del Creato: mons. Perego (Ferrara), "educare a una 'conversione ecologica' che comporta un cambiamento profondo negli stili di vita" Servizio Informazione Religiosa Una vita violenta. Marco, Gabriele e gli altri, "delle furie" contro Willy

“Quelli erano delle furie”, racconta Lorenzo a chi gli chiede cosa ricorda degli ultimi istanti di vita del suo amico Willy. Chi ha visto un ragazzo gridare di dolore, faticare a respirare, essere mas ...

“Abbiamo riso per una cosa seria”. Torna la campagna Focsiv in difesa di chi lavora la terra

Agricoltori e consumatori uniti anche per sostenere l’agricoltura familiare. Cattai: “E’ nel riconoscere il diritto al cibo che potremo capire le tante interrelazioni che legano la diffusione del viru ...

“Quelli erano delle furie”, racconta Lorenzo a chi gli chiede cosa ricorda degli ultimi istanti di vita del suo amico Willy. Chi ha visto un ragazzo gridare di dolore, faticare a respirare, essere mas ...Agricoltori e consumatori uniti anche per sostenere l’agricoltura familiare. Cattai: “E’ nel riconoscere il diritto al cibo che potremo capire le tante interrelazioni che legano la diffusione del viru ...