Dune, Zendaya loda Timothée Chalamet: "È come se ci conoscessimo da sempre" (Di martedì 8 settembre 2020) Zendaya Coleman loda il talento del collega Timothée Chalamet con cui ha legato fin dal subito sul set del fantascientifico Dune. In attesa dell'arrivo del trailer ufficiale di Dune, previsto per domani, Zendaya Coleman torna a commentare l'esperienza sul set parlando dell'incredibile chimica nata col collega Timothée Chalamet, che interpreta il protagonista Paul Atreides. In Dune, in uscita al cinema a dicembre, Zendaya Coleman veste i panni della misteriosa Chani, nativa del pianeta Arrakis che stringerà un forte legame con Paul. L'incontro tra i due giovani attori sul set di Denis Villeneuve È stato assai felice, come racconta Zendaya: "Ho incontrato ... Leggi su movieplayer

