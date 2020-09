Dune: il teaser del trailer in arrivo domani (Di martedì 8 settembre 2020) Ecco il teaser del trailer di Dune, che anticipa il vero e proprio trailer in arrivo domani: una carrellata dei personaggi che danno vita al film di Denis Villeneuve. Il trailer di Dune arriverà domani 9 settembre, anticipato da questo brevissimo teaser uscito proprio adesso, che riepiloga i tantissimi volti dei personaggi che daranno vita al film diretto da Denis Villeneuve nel 2020, un nuovo adattamento del romanzo di Frank Herbert. Per il regista Denis Villeneuve si tratta di un adattamento ambizioso, dopo il tentativo (non del tutto riuscito) di David Lynch negli anni '80. La storia narrata nel primo romanzo sarà divisa in due film, ma sarebbero in cantiere anche serie spinoff dedicate all'universo ... Leggi su movieplayer

