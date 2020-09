Donna scomparsa a Crema, resti nell’auto sarebbero umani (Di martedì 8 settembre 2020) Donna scomparsa a Crema, ritrovata la sua auto bruciata. Fermato un uomo. Crema – Possibile svolta nel caso di Sabrina Beccalli, la Donna scomparsa a Crema. Le tracce della 39enne si sono perse dal giorno di Ferragosto, con le forze del’ordine al lavoro per tracciare il quadro di quanto accaduto. L’auto di Sabrina Beccalli è stata ritrovata bruciata con un cane morto al suo interno. L’animale, però, non è della Donna, e questo è un altro elemento che infittisce il mistero. “Crediamo che l’abbiano uccisa – ha detto la sorella riportata da La Repubblica – contattate i carabinieri se l’avete vista, anche venerdì sera o notte“. Nella notte tra il 18 e il ... Leggi su newsmondo

