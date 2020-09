Covid in Campania, nuovo record di contagi: 249 positivi in 24 ore, 230 ricoverati (Di martedì 8 settembre 2020) Altri 249 contagiati in Campania, 31 in più di ieri ma con 3.638 tamponi in più effettuati. È questo l'esito del bollettino delle ultime 24 ore... Leggi su ilmattino

MediasetTgcom24 : Covid, in Italia +9 in terapia intensiva e picco di casi in Campania #coronavirus - Agenzia_Ansa : #Coronavirus nel Lazio oggi 171 positivi, 106 sono a Roma. Boom in Veneto, +373. In Campania altri 170, in Toscana… - Agenzia_Ansa : #Covid: Napoli, chiuso il pronto soccorso del #Cardarelli. Dopo arrivo pazienti positivi. Riaprirà dopo sanificazio… - neifatti : Covid, 249 nuovi positivi in Campania - mattinodinapoli : Covid in Campania, nuovo record di contagi: 249 positivi in 24 ore, 230 ricoverati -