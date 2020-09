Covid: aumentano i suicidi: da marzo 71 persone si sono tolte la vita (Di martedì 8 settembre 2020) Il coronavirus non ha colpito solo la salute fisica degli italiani ma anche quella psicologica. Questi mesi di sofferenza hanno aperto un’altra ferita e dall’inizio della pandemia ad oggi nel nostro Paese 71 persone si sono tolte la vita, 46 hanno tentato di farlo. I Numeri, secondo gli esperti riuniti al Convegno internazionale di suicidologia e … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

RegLombardia : #LNews Aumentano guariti e dimessi (+24) e non si registrano contagi a Como, Mantova e Sondrio. Con 9.088 tamponi… - RegLombardia : #LNews Aumentano guariti e dimessi (+86). A fronte di 12.117 tamponi effettuati sono 198 i nuovi positivi riscont… - Agenzia_Ansa : #Iss, indice Rt a 1.18, aumentano i sintomatici. Sempre bassa la fascia di età colpita dal #Covid, 32 anni #ANSA… - AndreaDUrso13 : RT @RegLombardia: #LNews Aumentano guariti e dimessi (+24) e non si registrano contagi a Como, Mantova e Sondrio. Con 9.088 tamponi effet… - andrewsword2 : RT @______Pepe_: Da giorni non faccio altro che leggere normative, ordinanze, partecipare a corsi e lezioni sul protocollo COVID. Più appro… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid aumentano Covid, aumentano i casi a Giardini Naxos: altri 3 positivi ilSicilia.it Coronavirus, il bollettino del 7 settembre: in Sicilia 49 nuovi casi e crescono i ricoveri

CATANIA - Contagi in leggero rialzo nelle ultime 24 ore in Sicilia con 49 nuovi casi di coronavirus (ieri erano 37) scoperti dal sistema sanitario regionale a fonte di "soli" 2.333 tamponi effettuati ...

La ripartenza all'Università Cattolica con aule a 'realtà aumentata'

AGI - Nei chiostri del Bramante torna pian piano la vita: i laureandi ricominceranno a saltare le siepi, le biblioteche e le sale di consultazione ritroveranno i loro studenti. Si riparte da qui all'U ...

CATANIA - Contagi in leggero rialzo nelle ultime 24 ore in Sicilia con 49 nuovi casi di coronavirus (ieri erano 37) scoperti dal sistema sanitario regionale a fonte di "soli" 2.333 tamponi effettuati ...AGI - Nei chiostri del Bramante torna pian piano la vita: i laureandi ricominceranno a saltare le siepi, le biblioteche e le sale di consultazione ritroveranno i loro studenti. Si riparte da qui all'U ...