Covid-19: positivo anche Mbappé del Psg. Il ds Leonardo: “C’è una cosa assolutamente inaccettabile. (Di martedì 8 settembre 2020) Il coronavirus non dà tregua.Vittima del contagio anche l’attaccante del Psg, Kylian Mbappé che segue i compagni di club Neymar, Icardi e Di Maria, oltre a Paul Pogba con il quale milita nella Nazionale francese. Il direttore sportivo dei parigini Leonardo non ha preso bene il fatto di dovere ricevere la spiacevole notizia dalla stampa e non dalla Federcalcio francese. “Considero del tutto inaccettabile che il Psg apprenda dalla stampa di un test positivo sul coronavirus da uno dei nostri giocatori. Nessuno della Federcalcio francese ci ha informato di questo. Mbappé è a casa e lo abbiamo scoperto da soli. Tutti ora ci fanno da maestri e ci danno lezioni sui nostri calciatori ma non comunicare con il club è irrispettoso. Non abbiamo parlato con nessuno. ... Leggi su mediagol

reportrai3 : A oggi poco più di 5 milioni di italiani hanno scaricato l’app di contact tracing #Immuni. Funziona tramite Bluetoo… - Open_gol : Scuola, pronti via: in Trentino un bimbo positivo in un asilo nido. A Crema ferma una classe: un alunno aveva febbr… - Corriere : ?? L'ex premier è positivo al Covid. C'è stato un lieve aggravamento delle sue condizioni - Corriere : Covid, in azienda di Polignano positivo un dipendente su due testati - Scentone75 : RT @FrancescoRoma78: Il positivo #Covid nel ritiro del #Belgio, #Zaniolo che si rompe. Il prossimo che dice che @ADeLaurentiis ha torto qua… -