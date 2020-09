Cosa c'è dietro alla calma piatta della direzione Pd (Di martedì 8 settembre 2020) Un colpo al cerchio e uno alla botte: continua a essere questa, anche dopo la pausa estiva, la stella polare di Giuseppe Conte. E infatti il presidente del Consiglio, dopo aver partecipato alla Festa del Fatto, si è consultato con i suoi collaboratori e ha deciso che fosse opportuno partecipare anch Leggi su ilfoglio

matteosalvinimi : Un abbraccio che oggi mi ha scaldato il cuore, ecco che cosa mi ha detto sull'immigrazione clandestina questo ragaz… - luigidimaio : Non si può morire così. A 21 anni, ucciso da un branco di delinquenti, pestato a calci e pugni. Non è possibile.… - matteosalvinimi : #Salvini:In regione Toscana il signor Giani, candidato PD, nel 1989 proponeva 'Un nuovo aeroporto per Firenze'. Dop… - araccontarlo : VELOCITA’ DELLA LUCE = 300.000 KM/SEC. CALCOLO SECONDI IN UN ANNO = 3600 SEC/ORA x 24 ORE/GIORNO x 30 GIORNI/MESE… - jiminvdipity : @DANCE0FDRAG0NS “Da cosa deduci che io sia una lady?” “PINO!” “DICA MIO RE” “CHE VUOL DIRE DEDURRE?” “MIO RE HA PER… -

Mini discarica a Piediripa,

Materasso, sedie, ondulux in plastica gettati in contrada Valleverde a Piediripa di Macerata. A segnalare la situazione è un residente della zona che ha fotografato l’immondizia che qualcuno ha abban ...

Scuola: cosa succede se c’è un positivo? Può rimanere aperta, va in quarantena solo la classe

Per decidere la chiusura di tutto l’edificio occorre considerare il livello di circolazione del virus all’interno della comunità. La scelta spetta al Dipartimento di prevenzione dell’ASL Se un bambino ...

