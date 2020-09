Coronavirus. Firmato Nuovo Dpcm, la decisione sull’apertura di discoteche e stadi: tutte le misure (Di martedì 8 settembre 2020) Giuseppe Conte ha Firmato il Dpcm che proroga fino al 7 ottobre le misure precauzionali per contrastare e contenere il diffondersi del Coronavirus. Poche le novità, tra queste la possibilità di ricongiungimento per le coppie internazionali, con l’autocertificazione per chi viene da Paesi finora “off limits” che attesti che si andrà a vivere da qualcuno con cui si ha … L'articolo Coronavirus. Firmato Nuovo Dpcm, la decisione sull’apertura di discoteche e stadi: tutte le misure Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, #Speranza: discoteche e stadi restano chiusi'. Dpcm firmato oggi proroga tutte queste misure che er… - rtl1025 : Il nuovo Decreto del presidente del Consiglio (Dpcm) con la proroga per 30 giorni delle misure per l'emergenza… - fattoquotidiano : Coronavirus, firmato il Dpcm fino al 7 ottobre. Stadi e discoteche restano chiusi. Possibile il ricongiungimento pe… - MEPoss : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, #Speranza: discoteche e stadi restano chiusi'. Dpcm firmato oggi proroga tutte queste misure che erano gi… - MaxMiglietta2 : RT @07Emmedi: Conte, ha firmato il nuovo Dpcm che prevede la proroga per 30 giorni delle misure per l’emergenza coronavirus. Le misure anti… -