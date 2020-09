Conte: non un euro del Recovery Fund andrà sprecato, sul Mes non dico sì o no (Di martedì 8 settembre 2020) AGI - Accoglienza calorosa per il premier Giuseppe Conte che nel suo primo intervento a una Festa dell'Unità ha raccolto applausi e consensi, tra l'impegno a "non sprecare neanche un euro" del Recovery Fund e l'esercizio di equilibrismo politico sul Mes, fino all'assicurazione che la consegna dei banchi nelle scuole sarà completata entro fine ottobre. Al suo arrivo alla kermesse il presidente del Consiglio è stato applaudito con qualche grido di incoraggiamento: “Bravo Presidente”. Conte, arrivato in Emilia dalla sua missione in Libano, si è intrattenuto alcuni minuti con le autorità locali e ha raggiunto l'area dibattiti, dove una lunga fila ha atteso fino a un'ora l'ingresso nella sala, rispettando i distanziamenti per il covid. ... Leggi su agi

FerdiGiugliano : Francia ???? e Italia ???? soffrono di problemi strutturali simili: crescita lenta, disoccupazione alta, debito elevato… - Giorgiolaporta : Basterebbe che qualcuno chiedesse a #Conte o a #DiMaio: 'Se dovesse vincere il NO, il #Governo rassegnerebbe le dim… - davidealgebris : Grafico semplice con Jobs creati o persi negli ultimi 50 anni. Renzi/ Gentiloni hanno miglior track record a 50 ann… - pbenedetti50 : RT @jacopo_iacoboni: Il premier Conte alla festa dell'Unità: 'In questo momento sul Mes, d'accordo con il ministro Gualtieri, non ci sentia… - f_ragusa : RT @jacopo_iacoboni: Il premier Conte alla festa dell'Unità: 'In questo momento sul Mes, d'accordo con il ministro Gualtieri, non ci sentia… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte non Il premier alla festa dell'Unità di Modena. Recovery fund, Conte: "Non verrà sprecato un solo euro" rainews.it Salvini risponde a Conte: “L’ultimo messaggio a Conte l’ho mandato io”

“L’ultimo messaggio a Conte l’ho mandato io, ho la schermata che lo prova”: così il leader della Lega Matteo Salvini risponde al premier che aveva dichiarato di non aver ricevuto risposte ai contatti ...

Di Maio tira in ballo Draghi per fare le scarpe a Conte

E chissà che anche questa circostanza non abbia alla fine convinto Conte a partecipare alla festa nazionale dell'Unità a Modena. Quella del Di Maio moderato, vicepremier nel Conte 1 e… Leggi ...

“L’ultimo messaggio a Conte l’ho mandato io, ho la schermata che lo prova”: così il leader della Lega Matteo Salvini risponde al premier che aveva dichiarato di non aver ricevuto risposte ai contatti ...E chissà che anche questa circostanza non abbia alla fine convinto Conte a partecipare alla festa nazionale dell'Unità a Modena. Quella del Di Maio moderato, vicepremier nel Conte 1 e… Leggi ...