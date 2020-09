Colleferro, Silvestroni: sconvolti, criminali vadano in galera (Di martedì 8 settembre 2020) Roma – “La morte di Willy ha sconvolto tutta Italia e soprattutto la citta’ Colleferro. Degli assassini hanno spento un sorriso contagioso. Noi non perdoneremo quei criminali, non possiamo farlo, per la famiglia e per i suoi amici. La magistratura e’ al lavoro, i criminali pericolosi gia’ in galera dove devono rimanere a vita”. Cosi’ il deputato Marco Silvestroni, presidente di Fratelli d’Italia della provincia di Roma. Leggi su romadailynews

