Colleferro, parlano i parenti di Mario Pincarelli: «Scritte tante sciocchezze su un bravo ragazzo» (Di martedì 8 settembre 2020) In queste ore emerge una versione dei fatti opposta a quella emersa dalle indagini. I quattro ragazzi di Colleferro hanno raccontato la loro storia, storia che non ha nulla a che vedere con quanto è stato detto finora. I quattro da Rebibbia hanno parlato del loro intervento in una rissa come pacieri, affermando di non aver mai colpito Willy e di non averlo visto nemmeno per terra. Intanto parlano i familiari dei quattro ragazzi, raggiunti a Colleferro dai giornalisti di varie testate, e stavolta tocca a quelli di Mario Pincarelli che non esitano a definirlo un «bravo ragazzo». LEGGI ANCHE >>> I quattro ragazzi di Colleferro: «Non abbiamo ucciso noi Willy, abbiamo fatto da pacieri» «Sono state ... Leggi su giornalettismo

OttaviaPozzati : Colleferro, parlano i parenti di Mario Pincarelli: «Scritte tante sciocchezze su un bravo ragazzo»… - ProfidiAndrea : ?? #Colleferro, omicidio #WillyMonteiroDuarte: parlano i due fratelli arrestati. 'Non lo abbiamo toccato' - alesmari8 : RT @purtroppo: Parlano di onore. Di etica del combattimento. Di ideali superiori. Poi certo: vanno in giro a fare quattro contro uno, perch… - gregor_yo : RT @MannaiaStorta: I carabinieri di Colleferro parlano del loro intervento tempestivo. Il pestaggio è avvenuto sotto la loro caserma. Solo… - Circelabulletta : RT @purtroppo: Parlano di onore. Di etica del combattimento. Di ideali superiori. Poi certo: vanno in giro a fare quattro contro uno, perch… -

Ultime Notizie dalla rete : Colleferro parlano Colleferro | i fratelli Bianchi | ‘Non abbiamo ucciso noi Willy’ Yeslife Colleferro: Conte, fermiamoci tutti a riflettere, telefonato ai genitori

Roma , 08 set 16:14 - (Agenzia Nova) - Sulla vicenda di Colleferro, “fermiamoci tutti a riflettere su cosa diremo ai nostri figli”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ai giornali ...

“Chiedo perdono a nome dei miei fratelli per Willy”, parla Alessandro Bianchi

Alessandro Bianchi è il fratello maggiore di Marco e Gabriele, accusati – insieme ad altri – dell’omicidio del 21enne Willy Monteiro Duarte, avvenuto a Colleferro, alle porte di Roma. Intervistato da ...

Roma , 08 set 16:14 - (Agenzia Nova) - Sulla vicenda di Colleferro, “fermiamoci tutti a riflettere su cosa diremo ai nostri figli”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ai giornali ...Alessandro Bianchi è il fratello maggiore di Marco e Gabriele, accusati – insieme ad altri – dell’omicidio del 21enne Willy Monteiro Duarte, avvenuto a Colleferro, alle porte di Roma. Intervistato da ...