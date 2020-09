Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser pace fatta: c’è la foto mano nella mano su Chi (Di martedì 8 settembre 2020) Ecco le foto! I fans di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, da giorni sono convinti del fatto che i due siano tornati insieme. Postano alcune immagini di storie dei due, per spiegare quello che sta accadendo. Da una foto in ascensore a una cena che avrebbe segnato il ritorno insieme della coppia. Ignazio poi è partito per Venezia insieme ad Andrea Damante ma a quanto pare prima, ha avuto modo di rivedere la bella Cecilia in montagna ( o forse a Milano) dopo il caos delle vacanze estive. Una cena riparatrice, viene definita così anche dalla rivista Chi la cena che avrebbe segnato la ritrovata armonia tra i due. Cecilia e Ignazio infatti sono stati paparazzati mentre usciva ( o forse entravano) nel locale, ... Leggi su ultimenotizieflash

