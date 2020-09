Calciomercato Juventus, obiettivo Donnarumma: potrebbe arrivare a parametro zero (Di martedì 8 settembre 2020) Secondo le indiscrezioni di Calciomercato.it, la Juventus starebbe pensando al portiere del Milan Gianluigi Donnarumma che potrebbe arrivare a parametro zero. La Juventus starebbe seguendo con attenzione la situazione legata al rinnovo del contratto di Gianluigi Donnarumma con il Milan. L’entourage del portiere non si sarebbe ancora accordato con la società ed i bianconeri sarebbero … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

forumJuventus : ?? #Calciomercato - Il Fratello e agente di Higuain è arrivato a Tornino per sistemare i dettagli che porteranno all… - DiMarzio : #Juventus, nuovi contatti per Cavani - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Juventus, vicino l'accordo con Luis Suarez L'attaccante tratta la risoluzione col Barcellona… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: In attesa della Juventus Suarez si allena in gruppo. Con lui anche Vidal - locoxliga : RT @corsereporter: ??L’@Atleti prova a inserirsi nella corsa a Luis #Suarez ???? offrendogli uno stipendio più alto rispetto alla #Juventus:… -