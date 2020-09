Calciomercato Inter, ecco Vidal: il cileno conclude la risoluzione, pronta la firma in nerazzurro. La situazione (Di martedì 8 settembre 2020) Arturo Vidal sempre più vicino a vestire la maglia dell'Inter.VIDEO Italia, Bastoni ringrazia: “Senza l’Inter non sarei qui. Addio Conte? ecco cosa penso”Nella giornata odierna il centrocampista cileno avrà un incontro decisivo con la dirigenza del Barcellona per mettere nero su bianco quanto deciso nel corso degli ultimi giorni. Ottenuto il via libera da catalani, infatti, il classe '87 dovrebbe diventare a tutti gli effetti una nuova pedina dello scacchiere del tecnico Antonio Conte, che conosce già il giocatore dai tempi della Juventus. Ruolo fondamentale all'Interno della trattativa quello ricoperto dall'agente del giocatore Felicevich, che in breve tempo è riuscito a trovare la quadra giusta che permetterà ... Leggi su mediagol

