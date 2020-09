Bordoni: impensabile attendere risorse aggiuntive per trasporto (Di martedì 8 settembre 2020) Roma – “Trasporti, e’ impensabile attendere ancora, affermazioni insensate quelle del Governo sul tema, soprattutto per quanto riguarda il mondo della scuola. Le risorse aggiuntive chieste dai Comuni per il trasporto scolastico arriveranno solo a gennaio perche’, come lascia intendere il ministro De Micheli, si dovra’ attendere il passaggio della legge di Bilancio.” “Il Decreto agosto evidentemente non basta, i conti non tornano e nel Lazio si corre ai ripari alzando la capienza sui mezzi all’80%, ma chi potra’ mai certificarla? Eppure la riapertura delle scuole a settembre era un evento non solo prevedibile ma certo. Con le norme attuali e’ praticamente impossibile pensare di portare a scuola i nostri ragazzi mantenendo il ... Leggi su romadailynews

