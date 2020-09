Beyond Good and Evil 2 sparito nel nulla? No, sarà un AAAA per PS5 e Xbox Series X (Di martedì 8 settembre 2020) Quando durante l'E3 2017 Beyond Good and Evil 2 spuntò a sorpresa con un nuovo spettacolare trailer e con la conferma che il progetto era finalmente in pieno sviluppo l'entusiasmo è inevitabilmente salito alle stelle. Quanto mostrato e dichiarato dava l'impressione di essere straordinario, a dire il vero troppo per PS4 e Xbox One. Poi con il passare dei mesi e degli anni, l'entusiasmo ha iniziato a lasciare spazio a una consapevolezza non da poco: si tratta pur sempre di Beyond Good and Evil 2.Si tratta pur sempre di quel gioco di cui si parla praticamente dal 2007 e che per moltissimi versi è sempre stato più vicino all'essere un vaporware che a una build vagamente pronta al lancio. Anche il grande ritorno del 2017 e una serie di video ... Leggi su eurogamer

