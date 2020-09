Benadryl Challenge, cosa sapere sulla pericolosa sfida su TikTok (Di martedì 8 settembre 2020) Dalla Skullbreaker Challenge alla Neknomination fino all’ultimissima Benadryl Challenge: in Rete non mancano le cose folli pensate per dare spettacolo e attirare qualche like. Ma l’ultima trovata in arrivo dagli Stati Uniti, che si sta diffondendo rapidamente su TikTok, è davvero un’idea pazza e pericolosa che ha già causato una vittima negli USA. Stando a quanto riportato dai media oltreoceano, Chloe Philips, una ragazza quindicenne dell’Oklahoma sarebbe morta per aver cercato di partecipare alla Benadryl Challenge, la sfida a chi riesce ad assumere una quantità eccessiva di pillole antiallergiche, raccontando in video le allucinazioni e i sintomi dati dal farmaco. Che cos'è la ... Leggi su gqitalia

