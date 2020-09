As, Calemme: "Il Napoli segue Nandez da mesi, è una richiesta di Gattuso (Di martedì 8 settembre 2020) In diretta su Radio Punto Nuovo è intervenuto Mirko Calemme, corrispondente italiano per AS: “Nandez è una richiesta di Gattuso, gli piacciono le sue caratteristiche tecniche e la sua grinta, è l’erede ... Leggi su tuttonapoli

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mirko Calemme, corrispondente italiano per AS: “Nandez è una richiesta di Gattuso, gli piacciono le sue caratteristiche tecnic ...

Napoli: Operazione “Raptum”. Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli arrestano 13 persone

Alle prime ore del mattino, i Carabinieri della Compagnia Napoli Vomero, a conclusione di articolate indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, hanno dato esecuzione all’ord ...

