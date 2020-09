Antitrust, che cos’è e a che cosa serve? (Di martedì 8 settembre 2020) Il diritto Antitrust si definisce anche come tutela della concorrenza sui mercati economici. L’insieme di norme di questo diritto protegge imprese e consumatori da forme scorrette di crescita e competizione economica. Impedisce a singole realtà economiche o finanziarie (SPA, aziende e imprese) di raggiungere posizioni di monopolio e restrizione della concorrenza. Controlla quindi che non vengano adottate strategie o azioni che influenzino scorrettamente i consumatori per avere un vantaggio sui concorrenti. Perché l’Antitrust è importante per noi consumatori? A noi consumatori permetterà di avere a disposizione un prodotto e un servizio proposto da più imprese rispetto che una. Ciò comporta che potremo scegliere tra diversi prezzi e qualità di servizio differenti e concorrenti. Un solo ... Leggi su quotidianpost

