Zingaretti contro Zingaretti (Di lunedì 7 settembre 2020) contrordine compagni, comunque vada il Governo dovrebbe essere al riparo, almeno nelle intenzioni, dall’esito quantomeno del referendum (il resto chissà): “C’è un sovraccarico di politicizzazione che abbiamo prodotto un po’ tutti. Certo ci sarebbero difficoltà, ma non sono convinto che se dovessero prevalere i No cadrebbe il Governo”. Ecco, con queste parole lo Zingaretti odierno, nella sua relazione alla direzione del Pd, corregge, o meglio ribalta, lo Zingaretti che, qualche giorno fa, in un appassionato intervento a Repubblica, scriveva: “Quello che è difficile da affrontare sono le furbizie, i bizantinismi o le ipocrisie di chi sostiene che perdendo le Regionali e vincendo il No, si può continuare tutto come prima, senza riflessi ... Leggi su huffingtonpost

