Wta Istanbul 2020, il montepremi e il prize money con Paolini (Di lunedì 7 settembre 2020) Il montepremi del Wta di Istanbul 2020, torneo in programma dall’8 al 13 settembre. Svetlana Kuznetsova guida il seeding dall’alto della prima posizione, mentre da segnalare la presenza dell’atleta italiana Jasmine Paolini, che proverà a giocare le proprie carte. Il prize money corrisponde a 190.790 euro, dei quali 21.150 euro alla vincitrice, uniti ai 280 punti del ranking. montepremi WTA Istanbul 2020 (8-13 SETTEMBRE) PRIMO TURNO: 2.199 euro (1 punto) SECONDO TURNO: 2.902 euro (30 punti) QUARTI DI FINALE: 4.235 euro (60 punti) SEMIFINALI: 7.108 euro (110 punti) FINALISTA: 11.845 euro (180 punti) VINCITRICE: 21.150 euro (280 punti) Leggi su sportface

