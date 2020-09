Uscita Microsoft Surface Duo in Italia: attesa più lunga del previsto? (Di lunedì 7 settembre 2020) Dopo tanto vociare e tutta una serie di indiscrezioni a rincorrersi in rete negli ultimi mesi, Microsoft ha finalmente alzato il sipario su Surface Duo, il suo smartphone pieghevole pensato soprattutto per una clientela business. E in generale per garantire agi utenti facilità di utilizzo, estrema flessibilità e un livello di sicurezza e protezione dei dati realmente – e necessariamente! – molto elevato. E se è vero che tutti gli interessati statunitensi possono già preordinare il Surface Duo per poi riceverlo a casa a partire dal prossimo 10 settembre, è vero allo stesso modo che il colosso di Redmond non si è ancora espresso sull’eventuale commercializzazione del device al di fuori dei confini americani. I piani della “grande M” restano avvolti nel mistero, ... Leggi su optimagazine

lucatrucchia79 : RT @tmb666: Sono passati 510 giorni da quando Mark Cerny ha svelato l’esistenza di #PS5 sulle pagine di Wired e 455 da quel fantomatico ann… - PS5Infos : RT @tmb666: Sono passati 510 giorni da quando Mark Cerny ha svelato l’esistenza di #PS5 sulle pagine di Wired e 455 da quel fantomatico ann… - tmb666 : Sono passati 510 giorni da quando Mark Cerny ha svelato l’esistenza di #PS5 sulle pagine di Wired e 455 da quel fan… - botxboxseriesx : RT @GamePlayFusi: #Rumors: #Microsoft e #Sony annunceranno data di uscita e prezzo delle loro #console, ad Ottobre... 2021! Prima che mi ro… - GamePlayFusi : #Rumors: #Microsoft e #Sony annunceranno data di uscita e prezzo delle loro #console, ad Ottobre... 2021! Prima che… -

Ultime Notizie dalla rete : Uscita Microsoft Uscita Microsoft Surface Duo in Italia: attesa più lunga del previsto? OptiMagazine Xbox Series S, ESRB conferma l’esistenza?

Ormai è da tempo che si avvicendano le voci di un imminente annuncio di una seconda versione di Xbox Series X meno potente. La Series S dovrebbe essere quella console che andrà a “rivaleggiare” con la ...

Xbox Series S al centro dell'ennesimo rumor (Microsoft per favore annunciala)

Xbox Series S o Lockhart che dir si voglia, non è ancora stata annunciata ufficialmente da Microsoft, ma innumerevoli fughe di notizie l'hanno praticamente confermata e sarà la variante più economica ...

Ormai è da tempo che si avvicendano le voci di un imminente annuncio di una seconda versione di Xbox Series X meno potente. La Series S dovrebbe essere quella console che andrà a “rivaleggiare” con la ...Xbox Series S o Lockhart che dir si voglia, non è ancora stata annunciata ufficialmente da Microsoft, ma innumerevoli fughe di notizie l'hanno praticamente confermata e sarà la variante più economica ...