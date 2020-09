Sexual positivity, che cos'è e perché può renderci persone migliori (Di lunedì 7 settembre 2020) A fine estate si concentrano varie ricorrenze legate al benessere sessuale (il 04.09 la giornata internazionale, a ottobre una settimana dedicata), ecco perché oggi parliamo di Sexual positivity, quel movimento che tratta del sesso in maniera positiva, dei suoi benefici e di come goderne appieno. Questo movimento che riguarda tutti i diritti, ma anche i doveri della sessualità, è nato negli anni 60, quando la cultura del “free love” ha iniziato a diventare sempre più popolare: la sessualità ha cominciato a essere vista come qualcosa di naturale, si voleva che fosse accettata dalle persone, che non venisse più considerata un tabù. Essere sessualmente positivi fa bene a corpo e mente ed è un atteggiamento basato su ... Leggi su gqitalia

