Scuola, l'Alto Adige riparte per primo: via alle lezioni oltre 91mila studenti tornano in classe (Di lunedì 7 settembre 2020) Via alle scuole in Alto Adige, capofila in Italia per l'avvio dell'anno scolastico post Covid. Sono 91.797 in tutto i bambini e ragazzi che questa mattina sono tornati all'asilo e sui... Leggi su ilmessaggero

angiuoniluigi : RT @leggoit: #Scuola, in Alto Adige oggi inaugurato l'anno scolastico. Le date per le altre regioni - morena_faenza : RT @ilmessaggeroit: #scuola, l'#alto adige riparte per primo: via alle lezioni oltre 91mila studenti tornano in classe - leggoit : #Scuola, in Alto Adige oggi inaugurato l'anno scolastico. Le date per le altre regioni - ilmessaggeroit : #scuola, l'#alto adige riparte per primo: via alle lezioni oltre 91mila studenti tornano in classe - mariamasi14 : @agorarai @a_g_giuli Solo le disagiate capre non pensanti. Gli italiani dotati di un cervello si informano, si prep… -