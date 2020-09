Ripreso collegamento AZ fra Trieste e Roma (Di lunedì 7 settembre 2020) (Teleborsa) – Alitalia ha riattivato il collegamento fra Trieste e Roma. Il primo volo, decollato da Roma alle 21:50 di domenica 6 settembre, è atterrato a Trieste alle 22:45, mentre la prima tratta da Ronchi dei Legionari è stata operata questa mattina alle ore 6:55. I due voli giornalieri garantiti nel mese di settembre diventeranno quattro a partire da ottobre, con aggiunta della partenza da Trieste alle 15:25 e da Roma alle 13:30. Leggi su quifinanza

06 settembre 2020 Malore in diretta Facebook per Arturo Lorenzoni, il candidato presidente del Veneto per il centrosinistra, positivo al Covid. Lorenzoni si era collegato da casa con il ministro per g ...

