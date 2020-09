REFERENDUM, PERCHÉ NO/-13. L'idea malsana che il Parlamento diventi una marionetta (Di lunedì 7 settembre 2020) Sta suscitando un meritato scandalo, sui social, l’affermazione di un giovane deputato grillino. Lo sventurato si chiama Manuel Tuzi, ha 32 anni, e durante un dibattito su Sky ha affermato: “È ovvio che un Parlamento ridotto in termini di numeri può essere controllato meglio, PERCHÉ maggiore è il numero dei parlamentari, maggiore il numero delle persone che possono essere potenzialmente corrotte”.Sembra una scivolata dialettica dovuta a superficialità e ignoranza, ma non lo è. La logica per cui i cittadini in generale e i parlamentari in particolare sono corrotti fino a prova contraria appartiene, infatti, a pieno titolo alla sottocultura grillina. Non è un caso che il ministro pentastellato della Giustizia, Alfonso Bonafede, abbia scelto come consigliere un magistrato noto per ... Leggi su huffingtonpost

Ultime Notizie dalla rete : REFERENDUM PERCHÉ Perché voterò no al referendum, Genova - Politica Primocanale Di Maio difende l’alleanza M5s-Pd: “Nessuno provi a minare il governo e il rapporto con i dem”

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, difende il governo e l’alleanza tra Movimento 5 Stelle e Pd. E lo fa con parole nette: “Chi prova a minare il rapporto a livello di governo tra noi, il Pd e le ...

