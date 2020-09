Referendum, direzione Pd approva sì al taglio eletti (Di lunedì 7 settembre 2020) La direzione del Pd ha approvato la proposta del segretario Nicola Zingaretti per il Sì al Referendum costituzionale . I voti favorevoli sono stati 188, i contrari 18, gli astenuti 8, mentre in 11 non ... Leggi su tgcom24.mediaset

