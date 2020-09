Per i pediatri, tra raffreddori e tamponi rischio aule vuote in un mese (Di lunedì 7 settembre 2020) AGI - "Tra massimo un mese nelle scuole italiane ci sarà il caos a causa dei tamponi". Ne è sicuro il presidente della Federazione Italiana Medici pediatri, Paolo Biasci, che all'AGI illustra le criticità cui stanno andando incontro pediatri di base e dirigenti scolastici. Le linee guida per la gestione dei focolai nelle scuole messo a punto da Iss, ministero della Salute e ministero dell'Istruzione, prevedono che in caso di febbre o di sintomi compatibili con il Covid-19, i genitori non debbano mandare i bambini a scuola. E se il minore si assenta per più di tre giorni per la riammissione a scuola è necessario un certificato che il pediatra potrà compilare solo a fronte del responso del tampone. "Tra qualche settimana si svuoteranno le classi sia per numero di ... Leggi su agi

Coronavirus: mascherine non dannose per i bimbi, pediatri smontano fake news

Roma, 7 set. (Adnkronos Salute) - La mascherina non fa male ai bambini. Indossarla "non solo non è dannoso, ma può anche rivelarsi utile. La cosa importante è insegnare a usarla nel modo corretto, sop ...

