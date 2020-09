Pasta fredda con tonno melanzane e cipolle (Di lunedì 7 settembre 2020) La è un’ottima idea per queste giornate di caldo. Un piatto semplice e rapido da preparare, ma davvero originale. Vediamo insieme la ricetta IngredientiSegui Termometro Politico su Google News 320 gr. di Pasta2 melanzane medie1 cipolla grande200 gr. di tonno affumicatoOlio extravergine d’oliva q.b.Pepe nero macinato q.b.Sale q.b.Per preparare la iniziamo mettendo una pentola piena d’acqua sul fuoco, quando l’acqua sarà arrivata ad ebollizione aggiungete il sale e la Pasta. Intanto tagliate le melanzane a cubetti, cercando di tagliarli di dimensioni abbastanza simili per agevolare la fase della cottura, poi mettetele a friggere in padella insieme all’olio extravergine di oliva. A questo punto tagliate finemente la cipolla e aggiungetela alle ... Leggi su termometropolitico

Notiziedi_it : Pasta fredda al pesto di peperoni e caciocavallo - MilesTeg18 : @matteosalvinimi Me raccomando non buttate ancora la pasta che se no se fredda! - zazoomblog : Pasta fredda con tonno piselli e zucchine - #Pasta #fredda #tonno #piselli - Defcon1979 : Colazione vista mare con gli avanzi della festa di ieri. Poteva andarmi peggio, avrei potuto fare insalata di riso… - dukem56 : @Adrianomilani59 @schwarzerose84 Tristessa.. 'verdura fredda in frigo' ??Buongiorno che fame nera, ora del frigo apr… -

Ultime Notizie dalla rete : Pasta fredda Pasta fredda: la ricetta infallibile (e 5 errori da non fare) Vanity Fair Italia Ricetta del giorno: pasta mista con patate e vongole

Ingredienti per 4 persone: 300g di pomodori San Marzano, 1 spicchio aglio, 4 grosse patate, 1 cipolla bianca dolce di media grandezza, qualche fogliolina di menta, 1 costa di sedano, 70g olio EVO, 1 ...

Fusilli freddi con pesto di olive, rivisitazione della ricetta classica

Un condimento diverso dal solito per una pasta fredda buona da preparare tutto l’anno: sono i fusilli freddi con pesto di olive, delicatissimi L’estate non è ancora finita e abbiamo ancora voglia di i ...

Ingredienti per 4 persone: 300g di pomodori San Marzano, 1 spicchio aglio, 4 grosse patate, 1 cipolla bianca dolce di media grandezza, qualche fogliolina di menta, 1 costa di sedano, 70g olio EVO, 1 ...Un condimento diverso dal solito per una pasta fredda buona da preparare tutto l’anno: sono i fusilli freddi con pesto di olive, delicatissimi L’estate non è ancora finita e abbiamo ancora voglia di i ...