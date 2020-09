Omicidio di Colleferro, quando Gabriele Bianchi venne raccontato come giovane coraggioso in tv – Il video (Di lunedì 7 settembre 2020) Gabriele Bianchi è uno dei giovani arrestati per l’Omicidio di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo pestato a morte per aver difeso un amico. Bianchi veniva intervistato, in un servizio del Tg3 del 4 agosto scorso, come giovane commerciante coraggioso, che aveva deciso di aprire una bottega di frutta e verdura dopo il lockdown da Coronavirus: «Ho aperto circa un mese fa – diceva nell’intervista -. No, non ho avuto paura di aprire. Ci credo molto». Immagini: Rai / Tg3 Leggi anche: Colleferro, la rabbia degli amici di Willy: «Tutti sapevano che i fratelli Bianchi erano violenti». Minacce e insulti sui profili social degli aggressoriColleferro, chi era Willy: il ... Leggi su open.online

Giorgiolaporta : Non ci sono colori di pelle e colori politici per l'omicidio di #Colleferro; c'è un branco e una vittima. La… - VittorioSgarbi : La violenza come tratto distintivo. Vite vuote e aride. Di individui che stanno al mondo come bestie feroci. Le lor… - Corriere : Marco e Gabriele Bianchi sono seguaci del Mixed Martial Arts che ha le sue regole sull’uso della forza ma che i due… - DaniaFalzolgher : RT @Apndp: #Colleferro Eppure non è difficile: è omicidio preterintenzionale se uccidi qualcuno volevi 'solo' menarlo. Ma se la tua è la lo… - ArssuxsTar : RT @Iperbole_: Francesco Belleggia, Mario Pincarelli, e i fratelli Gabriele e Marco Bianchi. I quattro accusati di aver ucciso a botte il… -