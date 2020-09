Offesa sessista a Elly Schlein da parte del prof Gervasoni. E l’università risponde invitando la vicepresidente in ateneo (Di lunedì 7 settembre 2020) L’università del Molise ha invitato Elly Schlein nel tentativo di prendere le distanze dalle parole di Marco Gervasoni, docente ordinario di Storia contemporanea proprio all’Unimol. Il rettore Luca Brunese ha personalmente telefonato a Schlein per invitarla a una giornata di studi avente per oggetto la «discriminazione e l’utilizzo improprio dei mezzi di comunicazione». Il riferimento è alla condotta del professore Gervasoni, il quale – commentando la copertina de L’Espresso di questa settimana, sulla quale campeggia il volto della giovane vicepresidente della Regione Emilia-Romagna – ha twittato: «Ma che è, n’omo?». September 5, 2020 Un’Offesa che ha ... Leggi su open.online

