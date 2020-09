Nina Moric disperata per il figlio Carlos: “La tua mancanza mi divora” (Di lunedì 7 settembre 2020) Nina Moric proprio in queste ore ha raccontato il suo dramma tramite delle lunghe parole affidate ai social. La donna non riesce da giorni ad avere contatti con il figlio. foto facebookE’ diventato da poche maggiorenne Carlos, il figlio nato dall’amore tra la showgirl croata e l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona e pare che la sua vita sia radicalmente cambiata, il giovane infatti vive a Milano con il padre. Ultimamente molto social e al centro dell’attenzione mediatica, avrebbe chiuso i rapporti con la madre, che dopo giorni e giorni di silenzio ha ammesso: “La tua mancanza mi sta divorando, però vederti spensierato e felice mi fa sentire meglio”. Sono parole di disperazione quelle che la modella affida ai social e in ... Leggi su chenews

