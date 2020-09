Napoli, tre calciatori in scadenza a giugno 2021. De Laurentiis non tiri troppo la corda (Di lunedì 7 settembre 2020) Il Napoli ha diversi calciatori in scadenza di contratto nel 2021. Aurelio De Laurentiis non tiri la troppo la corda chiedendo cifre fuori mercato. Leggi su 90min

sscnapoli : ?? #Giuntoli “Meret ha tre anni di contratto. A Napoli può fare l’ultimo step per diventare un campione”… - arcanodavvero : RT @janavel7: Fatemi capire: per tre anni (tre anni!) giudici indagano per sapere se De Luca ha promosso i suoi autisti trasferendoli da Sa… - deimiracoli : RT @janavel7: Fatemi capire: per tre anni (tre anni!) giudici indagano per sapere se De Luca ha promosso i suoi autisti trasferendoli da Sa… - mariamacina : RT @janavel7: Fatemi capire: per tre anni (tre anni!) giudici indagano per sapere se De Luca ha promosso i suoi autisti trasferendoli da Sa… - GaetanoBellino : RT @janavel7: Fatemi capire: per tre anni (tre anni!) giudici indagano per sapere se De Luca ha promosso i suoi autisti trasferendoli da Sa… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli tre Sal Da Vinci aggredito sull'aliscafo, ecco le immagini choc: tre video della rissa e il caso... Il Mattino PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA UCRAINA/ Quote, Fabian Ruiz sarà protagonista?

Probabili formazioni Spagna Ucraina: le quote del match. Ecco le mosse dei due ct per la sfida di Nations league 2020, questa sera a Madrid. Probabili formazioni Spagna Ucraina - Fabian Ruiz, giocator ...

Il presidente della Campania Vincenzo De Luca è indagato per falso e truffa: “Favorì i suoi 4 autisti”

Quando mancano meno di due settimane dalle elezioni regionali che lo vedono protagonista in corsa per il secondo mandato, al presidente campano Vincenzo De Luca si presenta una “grana” non da poco: il ...

Probabili formazioni Spagna Ucraina: le quote del match. Ecco le mosse dei due ct per la sfida di Nations league 2020, questa sera a Madrid. Probabili formazioni Spagna Ucraina - Fabian Ruiz, giocator ...Quando mancano meno di due settimane dalle elezioni regionali che lo vedono protagonista in corsa per il secondo mandato, al presidente campano Vincenzo De Luca si presenta una “grana” non da poco: il ...