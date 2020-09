Minardi: 'Con l'AlphaTauri ha vinto l'Italia. Sainz scelta giusta' (Di lunedì 7 settembre 2020) Gian Carlo Minardi, 72 anni, è felicissimo e ha commentato a caldo alla Gazzetta , "prima di rispondere ai tanti messaggi che mi sono arrivati", il primo posto di Pierre Gasly a Monza. Il francese ha ... Leggi su gazzetta

MP4DavideFox : @TweetByWire Il paragone dovrebbe essere fatto non con Minardi ma con Toro Rosso: la proprietà del team è la stessa… - f1world_it : ? Questa sera alle 18 un nuovo appuntamento con POST GP, la nostra live per commentare il Gp d'italia. E lo faremo… - PietroColagiov1 : @therealscabot @PierreGASLY La Minardi!! Incredibile, grazie per l'imperdibile raccordo storico con Alpha Tauri mi stavo perdendo - ElisabettaIori3 : RT @VincePastore: La Scuderia AlphaTauri, nota dal 2006 al 2019 come Scuderia Toro Rosso, è una squadra corse italiana di F1 con sede a Fae… - MarcoGiacomet11 : @Agenzia_Ansa Alpha Tauri! Ex Toro Rosso, ex Minardi ha già vinto a Monza con Vettel!! Grazie a Dio, non c'è solo F… -

Ultime Notizie dalla rete : Minardi Con AlphaTauri trionfa a Monza, una favola romagnola. Minardi: «Ma io spendevo un terzo» Il Messaggero Formula 1, la gioia di Gasly: “Vittoria fantastica”

Pierre Gasly tocca il cielo con un dito. Non è solo perché questo è il primo successo suo e il primo dell’Alpha Tauri. N ...

Formula 1, Minardi: "Potevamo essere un team Ferrari"

"Se venti anni fa l’amico Montezemolo mi avesse dato retta, facendo della mia squadra un team satellite della Ferrari, beh, questa vittoria sarebbe stata ancora più italiana... ". Giancarlo Minardi ha ...

Pierre Gasly tocca il cielo con un dito. Non è solo perché questo è il primo successo suo e il primo dell’Alpha Tauri. N ..."Se venti anni fa l’amico Montezemolo mi avesse dato retta, facendo della mia squadra un team satellite della Ferrari, beh, questa vittoria sarebbe stata ancora più italiana... ". Giancarlo Minardi ha ...