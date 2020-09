“Miei figli positivi al Covid per colpa tua”. Maxi Lopez contro Wanda Nara. E spunta una foto che mette nei guai l’argentina (Di lunedì 7 settembre 2020) Non è la prima e non sarà certo l’ultima. Tra Maxi Lopez e Wanda Nara è scoppiata una feroce polemica, con l’attaccante argentino che ai microfoni di “Los Angeles de la Mañana” non ha trattenuto la rabbia. Il duro sfogo contro l’ex moglie – ora compagna di Mauro Icardi – è arrivato dopo la positività di Maurito al coronavirus e un post in cui la showgirl cercava di tranquillizzare tutti. E quindi volano anche i piatti tra Wanda Nara e Maxi Lopez. Ancora una volta per colpa di Mauro Icardi risultato positivo al Coronavirus. Secondo l’ex marito della showgirl argentina anche Benedicto e Constantino, ... Leggi su caffeinamagazine

